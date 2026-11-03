Мособлводоканал подготовил к зиме более 240 единиц спецтехники

03 ноября 2026, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала завершили масштабную проверку и ремонт всего автопарка в преддверии зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





К началу холодов в режим повышенной готовности перевели все 243 единицы техники, которые числятся на балансе предприятия. Помимо машин, аварийно-восстановительные службы полностью укомплектованы расходными материалами и запасным оборудованием. В распоряжении бригад – ремонтные хомуты, резервные насосы для обслуживания артезианских скважин, дополнительные электрические шкафы управления.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Техника влияет на мобильность и скорость работы бригад. Ресурсоснабжающие организации уже получили 350 машин. В этом году поставим ещё порядка 100. В ходе подготовки к зиме министерство проверяет укомплектованность и подготовку аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерской службы, механизм информирования граждан. Весь комплекс мер позволил увеличить скорость устранения нештатных ситуаций в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО