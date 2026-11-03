Мособлводоканал подготовил к зиме более 240 единиц спецтехники
Специалисты Мособлводоканала завершили масштабную проверку и ремонт всего автопарка в преддверии зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К началу холодов в режим повышенной готовности перевели все 243 единицы техники, которые числятся на балансе предприятия. Помимо машин, аварийно-восстановительные службы полностью укомплектованы расходными материалами и запасным оборудованием. В распоряжении бригад – ремонтные хомуты, резервные насосы для обслуживания артезианских скважин, дополнительные электрические шкафы управления.
«Техника влияет на мобильность и скорость работы бригад. Ресурсоснабжающие организации уже получили 350 машин. В этом году поставим ещё порядка 100. В ходе подготовки к зиме министерство проверяет укомплектованность и подготовку аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерской службы, механизм информирования граждан. Весь комплекс мер позволил увеличить скорость устранения нештатных ситуаций в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Главная цель подготовки автопарка – обеспечить бесперебойную работу сетей и способность специалистов оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
Поскольку зимой время на устранение неполадок на коммунальных объектах критически ограничено, на предприятии прошли тренировочные учения. Отрабатывали скоординированные действия диспетчерской службы и ремонтных групп, оценивали скорость прибытия на место, а также время, необходимое для разгрузки и запуска оборудования на объектах водоподготовки и канализации.
Как отметили в министерстве, сейчас автопарк коммунальной службы включает такие виды специализированной техники, как каналопромывочные машины для ликвидации засоров в канализационных коллекторах; вакуумные илососы; автокраны для проведения тяжёлых монтажных работ; краны-манипуляторы для быстрой погрузки и перевозки необходимых материалов к месту ремонта и многое другое.