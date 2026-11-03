Подмосковный омбудсмен Фаевская передала помощь воспитанникам центра образования

03 ноября 2026, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе с представителями фитнес-клуба С.С.С.Р. посетила Православный центр образования имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Гости передали воспитанникам центра гуманитарную помощь.



В центре живут и учатся ребята, приехавшие из Донецкой Народной Республики. Они могут не только получать образование, но и восстанавливать силы, заниматься творчеством, посещать экскурсии, узнавать новое и постепенно возвращаться к привычной жизни.

«Мы приезжаем сюда не в первый раз, поддерживаем связь с учреждением и стараемся помогать решать повседневные вопросы. В этот раз привезли 36 коробок гуманитарной помощи. Это школьные и канцелярские принадлежности, материалы для творчества, книги, развивающие наборы, обувь и другие необходимые вещи», – отметила Фаевская.