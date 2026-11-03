Подмосковный омбудсмен Фаевская передала помощь воспитанникам центра образования
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе с представителями фитнес-клуба С.С.С.Р. посетила Православный центр образования имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Гости передали воспитанникам центра гуманитарную помощь.
В центре живут и учатся ребята, приехавшие из Донецкой Народной Республики. Они могут не только получать образование, но и восстанавливать силы, заниматься творчеством, посещать экскурсии, узнавать новое и постепенно возвращаться к привычной жизни.
«Мы приезжаем сюда не в первый раз, поддерживаем связь с учреждением и стараемся помогать решать повседневные вопросы. В этот раз привезли 36 коробок гуманитарной помощи. Это школьные и канцелярские принадлежности, материалы для творчества, книги, развивающие наборы, обувь и другие необходимые вещи», – отметила Фаевская.Она добавила, что договорилась с представителями фитнес-клуба С.С.С.Р. о дальнейшем взаимодействии. Ребят будут приглашать на спортивные и общественные мероприятия. Ведь детям нужны не только необходимые вещи, но и новые впечатления, положительные эмоции и живое общение.
Фаевская поблагодарила директора центра Наталью Лепорскую за тёплый приём, отзывчивость и заботу о воспитанниках учреждения.