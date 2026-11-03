Волонтёры провели в Раменском патриотическую акцию
Патриотическую акцию «Триколор единства» провели в центре города Раменское — на Школьном бульваре — члены местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Акцию приурочили ко Дню народного единства. Волонтёры раздавали прохожим ленты-триколоры в цветах российского флага.
«С помощью таких акций мы проявляем активную гражданскую позицию и напоминаем жителям о празднике», — сказала специалист по работе с молодёжью Раменского молодёжного центра Ксения Захарова.«Волонтёры Подмосковья» активно участвуют в общественных мероприятиях области и заботятся о тех, кто нуждается в поддержке. Стать волонтёром несложно: достаточно искреннего желания помогать другим. Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте регионального министерства информации и молодежной политики, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.