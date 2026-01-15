Мособлводоканал усиленно обеспечивает проезд к объектам во время снегопадов

15 января 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал продолжает плановую уборку снега на территориях своих объектов по всему Подмосковью. Спецтехника — тракторы и бульдозеры — расчищает и вывозит снег с площадок водозаборных узлов, канализационных насосных станций и других ключевых объектов. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.