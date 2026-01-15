Мособлводоканал усиленно обеспечивает проезд к объектам во время снегопадов
Мособлводоканал продолжает плановую уборку снега на территориях своих объектов по всему Подмосковью. Спецтехника — тракторы и бульдозеры — расчищает и вывозит снег с площадок водозаборных узлов, канализационных насосных станций и других ключевых объектов. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Работы идут в рабочем режиме и позволяют обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, очищенные подъезды дают возможность спецтранспорту быстро добираться до объектов и оперативно устранять возможные нештатные ситуации.
Для усиления зимнего содержания территорий предприятие направило современные экскаваторы-погрузчики в помощь девяти муниципальным образованиям Московской области. Новую технику уже используют в Павлово-Посадском, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатуре, Орехово-Зуевском округах и ряде других муниципалитетов.
В Мособлводоканале отмечают, что такие меры помогают поддерживать надежную работу коммунальной инфраструктуры даже в условиях снегопадов.
Читайте также: