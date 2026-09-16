Мособлводоканал за неделю выполнил свыше 20 работ в Новоазовском округе ДНР

16 сентября 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 21 мероприятие по поддержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры на подшефной территории – в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.