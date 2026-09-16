Мособлводоканал за неделю выполнил свыше 20 работ в Новоазовском округе ДНР
Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 21 мероприятие по поддержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры на подшефной территории – в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На пересечении улиц Кирова и Советская заменили изношенный отрезок трубопровода протяжённостью 10 метров. Ранее износ материала и воздействие внешних факторов вызвали падение давления в сети и риск утечки. Использование современных полимерных материалов при монтаже нового участка повысило надёжность узла.
Проведена комплексная проверка пожарных гидрантов. Исправность гидрантов – это требование безопасности жизнедеятельности, гарантирующее оперативный доступ пожарной техники к воде в случае чрезвычайной ситуации.
Прошла также ревизия насосного оборудования на канализационной насосной станции №2. Своевременное обслуживание КНС предотвращает выход оборудования из строя, исключает риск подтопления сточными водами.
Помимо плановых ремонтов специалисты продолжают воплощать проекты капитального строительства.
Так, в посёлке городского типа Седово идут активные земляные и монтажные работы по созданию новой ветки коммуникаций – прокладке напорного канализационного коллектора. Протяжённость трубопровода составит 55 метров. Объект строят специально для подключения детского сада.
Кроме того, идёт обновление участка сети на ул. 60 лет СССР и ул. Кирова. Как указали в министерстве, обновление магистральных линий в жилом секторе напрямую влияет на качество жизни людей, обеспечивая стабильный напор воды в квартирах и частных домах.
Ранее сообщалось, что с началом учебного года водоканалы Подмосковья возобновили экскурсии для школьников на объекты ЖКХ.
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