Подмосковные врачи выявили у девочки диабет под маской кишечной инфекции

15 сентября 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Врачи Домодедовской больницы 12-летнюю девочку спасли от диабетического кетоацидоза, который маскировался под кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмный покой инфекционного отделения доставили ребёнка с подозрением на острую кишечную инфекцию. У юной пациентки отмечались тошнота, рвота и боли в животе.



При осмотре врачи обратили внимание на заторможенность, спутанность сознания девочки, характерный запах ацетона изо рта, сухую кожу и шумное дыхание. Уровень сахара в крови составил 70 ммоль/л, что было расценено как диабетический кетоацидоз.



Ребёнка сразу госпитализировали в отделение реанимации. Врачи начали интенсивную инфузионную терапию и инсулинотерапию.

«Сахарный диабет всё чаще выявляется у детей именно так. Он может протекать под маской кишечной инфекции с симптомами гастроэнтерита», – предупредила врач-инфекционист Ирина Пикалова.