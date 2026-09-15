Подмосковные врачи выявили у девочки диабет под маской кишечной инфекции
Врачи Домодедовской больницы 12-летнюю девочку спасли от диабетического кетоацидоза, который маскировался под кишечную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой инфекционного отделения доставили ребёнка с подозрением на острую кишечную инфекцию. У юной пациентки отмечались тошнота, рвота и боли в животе.
При осмотре врачи обратили внимание на заторможенность, спутанность сознания девочки, характерный запах ацетона изо рта, сухую кожу и шумное дыхание. Уровень сахара в крови составил 70 ммоль/л, что было расценено как диабетический кетоацидоз.
Ребёнка сразу госпитализировали в отделение реанимации. Врачи начали интенсивную инфузионную терапию и инсулинотерапию.
«Сахарный диабет всё чаще выявляется у детей именно так. Он может протекать под маской кишечной инфекции с симптомами гастроэнтерита», – предупредила врач-инфекционист Ирина Пикалова.По словам доктора, родители должны внимательно относиться к таким симптомам у ребёнка, как сильная жажда, частое мочеиспускание, немотивированная слабость, недомогание и запах ацетона в выдыхаемом воздухе. При их появлении нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.