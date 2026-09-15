Жителей Электростали призвали привиться от гриппа до начала эпидемсезона

15 сентября 2026, 23:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Прививочная кампания против гриппа началась в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Жителей города приглашают пройти вакцинацию заранее, чтобы защитить себя от сезонной инфекции и её осложнений. Для взрослых используют вакцину «Флю-М», для детей – «Ультрикс».

«В условиях сезонного подъёма заболеваемости иммунопрофилактика остаётся самым действенным способом защиты организма от тяжёлого течения инфекции и её последствий. Поэтому мы настоятельно рекомендуем жителям прививаться заблаговременно, до начала эпидемического сезона», – отметили врачи Электростальской больницы.