Жителям Подмосковья рассказали, как быть, если в квартире плесень
Плесень в квартире несёт потенциальную угрозу для здоровья жильцов. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В ведомстве рассказали, как действовать в случае появления плесени, и кто несёт ответственность за устранение его причины.
«Обычно виной всему – повышенная влажность. Она может возникнуть из-за слабой вентиляции, промерзающих стен, протечек с кровли или из подвала, неисправностей в общедомовых инженерных сетях. Если причина в неполадках общедомового имущества, устранять последствия должна управляющая организация. Если дом ещё на гарантии – в некоторых случаях застройщик. Если же проблема возникла по вине собственника, придётся разбираться самим», – пояснили в Минчистоты.Заметив в жилище плесень, нужно написать в домовой чат и узнать, есть ли такая проблема у соседей. Далее необходимо сфотографировать и снять на видео все поражённые участки.
Заявку следует оформить через приложение «Госуслуги Дом», описать ситуацию и приложить материалы. Управляющая организация должна провести обследование и составить акт.
Если проблема в зоне ответственности УО, нужно проследить, чтобы устранили не только саму плесень, но и её причину. В спорных ситуациях лучше привлекать независимых экспертов.