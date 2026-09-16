Жителям Подмосковья рассказали, как быть, если в квартире плесень

16 сентября 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Плесень в квартире несёт потенциальную угрозу для здоровья жильцов. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В ведомстве рассказали, как действовать в случае появления плесени, и кто несёт ответственность за устранение его причины.

«Обычно виной всему – повышенная влажность. Она может возникнуть из-за слабой вентиляции, промерзающих стен, протечек с кровли или из подвала, неисправностей в общедомовых инженерных сетях. Если причина в неполадках общедомового имущества, устранять последствия должна управляющая организация. Если дом ещё на гарантии – в некоторых случаях застройщик. Если же проблема возникла по вине собственника, придётся разбираться самим», – пояснили в Минчистоты.