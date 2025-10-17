Музей Дубны получил несколько десятков найденных на даче исторических артефактов
Десятки артефактов, связанных со строительством Канала имени Москвы, передал музею в Дубне местный житель Андрей Донченко. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Предметы, имеющие историческую ценность, Андрей Донченко обнаружил на своём дачном участке.
«Это все, что имеет отношение к строительству канала, — кованые узлы, уключины, захваты, цепи, задвижки ворот. Это наше, дубненское. Интересно даже просто рассматривать это», — рассказал Андрей.Директор Музея Дубны Алексей Панков поблагодарил дарителя и рассказал, что теперь сотрудникам музея предстоит много интересной работы: сперва они очистят новые экспонаты от земли и ржавчины, а если на предметах обнаружатся какие-то клейма или отметки, приступят к новому этапу изысканий.