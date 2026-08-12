Музей-заповедник Чехова «Мелихово» запускает проект с молодёжными театрами

12 августа 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В сентябре в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» стартует новый театральный проект – молодёжные театральные гастроли «Своя линия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Профессиональные молодёжные театры и театральные студии представят постановки молодых режиссёров. Это театральные эксперименты, новые формы и современное прочтение классики.



Как писал Чехов, «надо только начать и потом не отставать, гнуть свою линию, несмотря ни на что». Он и сам был новатором – пьеса «Чайка», как известно, написана «вопреки всем правилам». Мыслью о необходимости твёрдо гнуть в искусстве «свою линию» он ободрял начинающих авторов и актёров.

«Своя линия» – проект для молодых и про молодых. Это сегодняшний живой актуальный театр. Всемирно признанный классик Чехов, в своё время был современным автором, писавшим современные пьесы на современные темы, ломавшим театральные шаблоны, стереотипы и законы сцены. И Мелихов – не только мемориальное место жизни и творчества писателя и драматурга, а живое открытое пространство, напитанное огромной творческой энергией», – сказала гендиректор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлёва.