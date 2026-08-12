Жителям шести округов Подмосковья рассказали, как защитить дом от пожара

12 августа 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники семи пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями округов Ступино, Кашира, Серпухов, Коломна, Щёлково и Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Это был разговор с теми, кто каждый день включает плиту, чайник или берёт в руки спички.



Цель таких рейдов – рассказать, какая опасность часто таится в ветхой проводке, треснувшей печи или безобидной на первый взгляд кучке мусора за забором. Огнеборцы разъяснили жителям, как обезопасить дом, не допустить возгорания и что делать в случае пожара.

«В первую очередь следует установить в доме автономный пожарный извещатель. При задымлении он способен разбудить спящего. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте розетки. Объясните детям опасность игр со спичками и зажигалками. Не используйте для розжига печей и каминов легковоспламеняющиеся жидкости», – посоветовали спасатели.