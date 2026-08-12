В Коломенскую больницу поступили мониторы состояния пациента
Аппараты мониторирования состояния пациента поступили в реанимационное отделение Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мониторы в режиме реального времени предоставляют данные по пяти ключевым показателям жизнедеятельности — сердечному ритму, артериальному давлению, уровню сатурации, частоте дыхания и температуре тела.
«Новая медтехника уже используется. Она позволяет врачам круглосуточно наблюдать за состоянием пациента и оперативно реагировать на любые изменения. При отклонении от нормы хотя бы одного из параметров аппарат подает звуковой сигнал, и информация мгновенно поступает на пост», — рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.Аппараты закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».