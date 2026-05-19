Мужчина и женщина избили пожилого жителя Ногинска ради 12 тысяч рублей

19 мая 2026, 09:01

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

34-летний житель Московской области и его 31-летняя знакомая из Ярославской области ограбили 62-летнего жителя Ногинска. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина и женщина в масках ранним утром проникли в незапертый дом, схватили хозяина и начали избивать его трубным ключом и пытать электрошокером, требуя рассказать, где спрятаны деньги. Не получив ответа, они связали пострадавшего скотчем, унесли его в подвал и принялись искать деньги самостоятельно, но смогли найти только 12 тысяч рублей, забрали их и сбежали.





«С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось вычислить нападавших. Их задержали при поддержке бойцов Росгвардии по месту жительства. Там же нашли орудие преступления — трубный ключ», — говорится в сообщении.