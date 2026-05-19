Ревнивый россиянин едва не забил любимую кочергой, застав её за изменой

19 мая 2026, 07:20

В Бурятии мужчина едва не забил сожительницу кочергой, застав её за изменой

В Бурятии мужчина едва не забил сожительницу кочергой, застав её с другим мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.





Инцидент случился ночью 15 мая в селе Баргузин. Ревнивец застал свою партнершу с любовником, после чего решил её убить. Для этого мужчина привёл пострадавшую в квартиру своей матери. Там он жестоко избил женщину, используя кулаки, ноги и металлическую кочергу. Удары приходились различным частям тела, включая голову.



