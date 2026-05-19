Ревнивый россиянин едва не забил любимую кочергой, застав её за изменой
В Бурятии мужчина едва не забил сожительницу кочергой, застав её за изменой
В Бурятии мужчина едва не забил сожительницу кочергой, застав её с другим мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Инцидент случился ночью 15 мая в селе Баргузин. Ревнивец застал свою партнершу с любовником, после чего решил её убить. Для этого мужчина привёл пострадавшую в квартиру своей матери. Там он жестоко избил женщину, используя кулаки, ноги и металлическую кочергу. Удары приходились различным частям тела, включая голову.
В Краснодаре молния убила 45-летнего велосипедиста на Ростовском шоссе
Пострадавшая получила опасные для жизни травмы. Выжить ей помогла мать нападавшего — она вырвала жертву из рук сына и вызвала полицию, которая задержала мужчину на месте. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, ей оказывают медицинскую помощь.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство. Обвиняемого заключили под стражу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Магадане спасатели обезвредили домашнего кота, нападавшего на хозяев. Сотрудники МЧС использовали специальные приспособления, которые позволили поместить пушистика в переноску, не причинив ему вреда.