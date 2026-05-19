Прохожие проигнорировали мужчину, куртка которого застряла в эскалаторе, и он погиб

19 мая 2026, 07:35

В Бостоне отец двоих детей погиб после того, как его куртка застряла в эскалаторе

В американском Бостоне 40-летний мужчина погиб после того, как его куртка застряла в эскалаторе в метро. В настоящий момент ведется активное расследование по факту смертельного инцидента, сообщает Daily Mirror.





Трагедия случилась 27 февраля около пяти утра на станции «Дэвис». Стивен Маккласки, отец двоих детей, потерял равновесие, когда спускался на эскалаторе. Одежда попала в механизм, затянулась вокруг шеи и начала душить американца. Камеры видеонаблюдения засняли, что более десяти человек прошли мимо, не оказав помощи. Один прохожий несколько секунд смотрел на происходящее, а затем ушёл.



