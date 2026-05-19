Прохожие проигнорировали мужчину, куртка которого застряла в эскалаторе, и он погиб
В Бостоне отец двоих детей погиб после того, как его куртка застряла в эскалаторе
В американском Бостоне 40-летний мужчина погиб после того, как его куртка застряла в эскалаторе в метро. В настоящий момент ведется активное расследование по факту смертельного инцидента, сообщает Daily Mirror.
Трагедия случилась 27 февраля около пяти утра на станции «Дэвис». Стивен Маккласки, отец двоих детей, потерял равновесие, когда спускался на эскалаторе. Одежда попала в механизм, затянулась вокруг шеи и начала душить американца. Камеры видеонаблюдения засняли, что более десяти человек прошли мимо, не оказав помощи. Один прохожий несколько секунд смотрел на происходящее, а затем ушёл.
Сотрудник станции остановил эскалатор только через 20 минут. Прибывшие пожарные обнаружили, что часть кожи на спине пострадавшего оказалась втянута в механизм. Чтобы извлечь мужчину, пришлось разбирать эскалатор.
Маккласки госпитализировали, он долгое время находился в коме. 9 марта у него случился инфаркт, после которого реанимировать американца не удалось. Семья погибшего призвала транспортное управление взять на себя ответственность за инцидент. Офис окружного прокурора начал расследование.
