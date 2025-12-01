На 10 дорогах Подмосковья отремонтировали линии наружного освещения

01 декабря 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работу линий наружного освещения на региональных дорогах в 10 округах Московской области. В городах отремонтировали освещение на следующих участках: Центральная улица в Пушкино, Транспортная улица в Реутове, улица Антипова в Егорьевске, улица Горького в Ступине, Новоегорьевское шоссе в Котельниках и Болшевская эстакада в Королёве. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.







В малых населённых пунктах работы провели на Сказочной улице в деревне Нижнее Мячково Раменского округа, Можайской улице в деревне Семенково Наро-Фоминского округа, Вельяминовской улице в селе Федоскино Мытищинского округа и на Егорьевском шоссе в посёлке Томилино Люберецкого округа.



Неработающие или некорректно работающие линии освещения могут создавать аварийные ситуации и провоцировать ДТП. Плохая видимость в тёмное время суток или в условиях дождя и тумана повышает риск выезда на встречную полосу и опасности для пешеходов. Поэтому специалисты оперативно ремонтируют линии освещения, чтобы подмосковные дороги оставались безопасными.



Обследование региональной дорожной сети проводят регулярно. Особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, а еще — объектам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, дорожным знакам и ограждениям.

