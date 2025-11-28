На Московском большом кольце досрочно завершили ремонт путепровода
В Воскресенске на 250-м км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» досрочно завершили планово-предупредительные работы на путепроводе через железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Дорожники восстановили на сооружении пролётное строение, сопряжения и гидроизоляцию. Они также уложили на проезжей части новое покрытие и обновили систему водоотведения. Для повышения безопасности движения установили новое барьерное ограждение.
Как подчеркнули в МТДИ, согласно госконтракту, завершить работы планировалось во II квартале будущего года, однако подрядчик выполнил ремонт раньше срока.
Читайте также: