На Московском большом кольце досрочно завершили ремонт путепровода

28 ноября 2025, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Воскресенске на 250-м км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» досрочно завершили планово-предупредительные работы на путепроводе через железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».