Компенсация проезда для жителей Подмосковья после реабилитации доступна онлайн
На регпортале теперь есть новая услуга по компенсации стоимости проезда для реабилитированных жителей Московской области. Сервис перевели в цифровой формат, чтобы соцподдержка стала доступнее и удобнее. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
В электронную форму встроили умный механизм: если человек подает повторное заявление, а компенсацию уже оформили, система предупредит об этом на экране. Это поможет значительно сэкономить время и избежать лишних обращений.
«Теперь реабилитированным жителям региона, которые хотят вернуть деньги за дорогу, не нужно обращаться в ведомство – заявление можно подать онлайн», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Подать обращение на компенсацию можно в течение трех месяцев со дня возвращения в регион. Размер выплаты зависит от фактических расходов на дорогу: до 100% стоимости железнодорожного проезда по России один раз в год (туда и обратно), но не выше цены билета в вагон-купе скорого фирменного поезда, а еще — до 50% стоимости проезда водным транспортом, авиабилетов экономкласса или междугороднего автобуса для жителей районов, где нет железнодорожного сообщения.
Окончательную сумму выплаты определяют на основании билетов или справки транспортной организации. Она не может превышать реально понесенные расходы.
Услуга «Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Для подачи заявки на региональном портале нужно авторизоваться через ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.