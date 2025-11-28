Компенсация проезда для жителей Подмосковья после реабилитации доступна онлайн

28 ноября 2025, 13:36

оригинал Фото: Медиасток.РФ

На регпортале теперь есть новая услуга по компенсации стоимости проезда для реабилитированных жителей Московской области. Сервис перевели в цифровой формат, чтобы соцподдержка стала доступнее и удобнее. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





В электронную форму встроили умный механизм: если человек подает повторное заявление, а компенсацию уже оформили, система предупредит об этом на экране. Это поможет значительно сэкономить время и избежать лишних обращений.





«Теперь реабилитированным жителям региона, которые хотят вернуть деньги за дорогу, не нужно обращаться в ведомство – заявление можно подать онлайн», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.