Достижения.рф

Компенсация проезда для жителей Подмосковья после реабилитации доступна онлайн

оригинал Фото: Медиасток.РФ

На регпортале теперь есть новая услуга по компенсации стоимости проезда для реабилитированных жителей Московской области. Сервис перевели в цифровой формат, чтобы соцподдержка стала доступнее и удобнее. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.



В электронную форму встроили умный механизм: если человек подает повторное заявление, а компенсацию уже оформили, система предупредит об этом на экране. Это поможет значительно сэкономить время и избежать лишних обращений.

«Теперь реабилитированным жителям региона, которые хотят вернуть деньги за дорогу, не нужно обращаться в ведомство – заявление можно подать онлайн», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Подать обращение на компенсацию можно в течение трех месяцев со дня возвращения в регион. Размер выплаты зависит от фактических расходов на дорогу: до 100% стоимости железнодорожного проезда по России один раз в год (туда и обратно), но не выше цены билета в вагон-купе скорого фирменного поезда, а еще — до 50% стоимости проезда водным транспортом, авиабилетов экономкласса или междугороднего автобуса для жителей районов, где нет железнодорожного сообщения.

​Фото: Медиасток.РФ
Окончательную сумму выплаты определяют на основании билетов или справки транспортной организации. Она не может превышать реально понесенные расходы.

Услуга «Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Для подачи заявки на региональном портале нужно авторизоваться через ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0