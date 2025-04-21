На аттракционах в парке Подольска за три дня прокатились более 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Аттракционы в подольском парке имени Виктора Талалихина заработали 18 апреля, за первые три дня их функционирования на них прокатились свыше 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В период с 18 по 20 апреля аттракционы в парке Талалихина посетили свыше 2 тысяч человек. В эти дни публике было доступно шесть из десяти аттракционов: колесо обозрения, цепная карусель, карусель с лошадками, «Гусеница», «Космос» и «Корсар», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Во вторник, 22 апреля, аттракционы в парке вновь заработают. По будням они будут открыты с полудня до 20:00, по выходным — с 11:00 до 21:00. Для льготных категорий действуют скидки на билеты, а члены семей участников СВО могут кататься бесплатно.
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Лев Каштанов