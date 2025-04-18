Бойцам СВО отправили из Подольска 7 тыс. пасхальных куличей и 350 кг конфет

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Представители властей, волонтёры и жители Подольска направили участникам СВО около 7 тыс. освящённых куличей к Светлому Христову Воскресению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Булочно-кондитерский комбинат «Коломенское поле» добавил к гуманитарному грузу ещё более 350 кг конфет.
Часть куличей испекли участники движения «Ангелы фронта». В покраске яиц участвовали «Волонтёры Подмосковья» и члены других молодёжных объединений Подольска.
В Московской области запущен целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
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«Пасха – время, когда особенно важны единство и человеческое участие. Сбор гуманитарной помощи давно стал делом всего округа. За доставку на передовые позиции от ЛНР до Херсонской области отвечают «Ангелы фронта». Волонтёры организации помогают в этом благородном деле с 2022 года», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Часть куличей испекли участники движения «Ангелы фронта». В покраске яиц участвовали «Волонтёры Подмосковья» и члены других молодёжных объединений Подольска.
В Московской области запущен целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская