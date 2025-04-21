В фестивале футбола в Подольске принимают участие более 50 команд

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Участниками в XIV спортивного фестиваля в Подольске стали 54 смешанные любительские футбольные команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль «Приз открытия футбольного сезона среди любительских команд 6х6 и 8х8» проводится ежегодно. В этом году нем принимают участие 54 любительские смешанные команды подольчан: 11 команд из восьми игроков и 43 команды из шести игроков», — говорится в сообщении.Председатель комитета любительского и дворового футбола Подольской федерации футбола Дмитрий Кулешов рассказал, что участие в фестивале могут принимать все желающие от 14 лет и старше.
«Играют дворовые команды, команды друзей, коллег, а также тех, кто вместе учится», — пояснил Кулешов.Он добавил, что в выходные в рамках фестиваля провели групповые матчи, игры одной восьмой финала и четвертьфинала. А полуфинал, финал и встреча за третье место состоятся 26 апреля.
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