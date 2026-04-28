На десяти дорогах Подмосковья очистили от рекламы и граффити остановки и знаки

28 апреля 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны и дорожные знаки очистили от вандальных граффити и нелегальной рекламы специалисты Мострансавто на десяти региональных магистралях в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Остановки общественного транспорта привели в порядок в семи округах.





«Рекламу и надписи убрали с павильонов на улице Шоссейная в балашихинском микрорайоне Купавна, улице Георгия Димитрова в микрорайоне Райцентр и на Заповедной улице в посёлке Ильинское-Усово округа Красногорск, в деревне Новая Слобода округа Щёлково, посёлке Голубое под Солнечногорском, в деревне Гальчино округа Домодедово, улице Победы в Ивантеевке и на улице Дугина в Жуковском», — говорится в сообщении.