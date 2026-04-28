Доля малоинвазивных операций в больницах Подмосковья выросла на 5%

28 апреля 2026, 11:30

Более 60 тысяч малоинвазивных операций провели в медучреждениях Московской области в первом квартале текущего года — на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Малоинвазивное вмешательство означает отсутствие больших разрезов, поэтому восстановление происходит быстрее.





«Например, в офтальмологии или при лечении холецистита мы уже приблизились к 100% малоинвазивных операций. Это результат системной работы: новое эндоскопическое оборудование, стационары кратковременного пребывания — всё это работает на пациента», — сказал вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.