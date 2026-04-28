В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по проверке вида использования земли

28 апреля 2026, 11:29

Услуга по установлению соответствия вида разрешённого использования земельных участков в Московской области на госпортале региона стала удобнее благодаря «умному сервису». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





О том, как работает новый сервис, рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.





«В услугу интегрировали сервис «Автоприсвоение видов разрешенного использования». Он самостоятельно анализирует информацию по кадастровому номеру земельного участка и информирует заявителя, какой вид разрешённого использования присвоят участку», — сказал Куртяник.