На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора привели в порядок повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на региональных трассах в десяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
Ограждения восстановили на улице Семенюка в Дмитрове, проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, Волковском шоссе в Мытищах, а также на Новоегорьевском и Носовихинском шоссе — в Котельниках и Балашихе соответственно.
В малых населённых пунктах ремонт прошёл на улице Центральной в деревне Донино Раменского округа, улице Карла Маркса в посёлке Красково городского округа Люберцы, улице Газовиков в посёлке Развилка Ленинского округа и на дороге в деревне Волосово Чеховского округа.
В Минтрансе подчеркнули, что осмотр объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится на регулярной основе. При выявлении неисправностей сотрудники Мосавтодора оперативно приступают к ремонту.
В малых населённых пунктах ремонт прошёл на улице Центральной в деревне Донино Раменского округа, улице Карла Маркса в посёлке Красково городского округа Люберцы, улице Газовиков в посёлке Развилка Ленинского округа и на дороге в деревне Волосово Чеховского округа.
В Минтрансе подчеркнули, что осмотр объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится на регулярной основе. При выявлении неисправностей сотрудники Мосавтодора оперативно приступают к ремонту.
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