В Подмосковье открылся стеклодувный цех с мастерской-школой

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Новый стеклодувный цех открыла на своём производстве в Мытищах компания «Праймлаб», занимающаяся выпуском лабораторного оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Площадь цеха составляет 250 квадратных метров, инвестиции в проект составили 55 миллионов рублей. Благодаря запуску новых мощностей производительность предприятия увеличились с 300 до 3500 изделий в год», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Екатерина Зиновьева.Особенностью нового цеха стало наличие там собственной школы стеклодувов, где опытные специалисты обучают новичков. Благодаря этому у предприятия не будет сложностей с поиском квалифицированных кадров.
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