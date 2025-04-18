В Подмосковье за три месяца зарегистрировали более 19,5 тыс. строений

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
В Московской области за первые три месяца этого года зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства — это на 3,1 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 2,1 млн кв.м, с налоговым потенциалом 69 млн рублей. По упрощенной процедуре в рамках "дачной амнистии" можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
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