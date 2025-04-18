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В Подмосковье за три месяца зарегистрировали более 19,5 тыс. строений

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

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В Московской области за первые три месяца этого года зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства — это на 3,1 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 2,1 млн кв.м, с налоговым потенциалом 69 млн рублей. По упрощенной процедуре в рамках "дачной амнистии" можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Регистрация обязательна для всех объектов, имеющих прочную связь с землёй — то есть стоящих на капитальном фундаменте. С 1 марта вступили в силу изменения в законодательстве: теперь после завершения строительства права собственности необходимо оформить обязательно, иначе здание не будет считаться законным.

Фирсов подчеркнул: незарегистрированные строения могут быть признаны самостроем, а это уже ведёт к риску их сноса. Кроме того, при отсутствии регистрации кадастровая стоимость земли может быть увеличена, что скажется на налогах.

А вот своевременная регистрация, наоборот, открывает владельцам немало преимуществ, в том числе возможность подключиться к газу по программе соцгазификации.

Лидерами по числу зарегистрированных объектов в первом квартале стали Раменский округ (1585 объектов, из них 1213 — ИЖС, 170 тыс. кв.м, налоговый потенциал — 5,4 млн руб.), Дмитровский округ (1407 объектов, из них 1007 — ИЖС, 133 тыс. кв.м, 4,1 млн руб.), а также Истра (1316 объектов, из них 961 — ИЖС, 177 тыс. кв.м, 6,4 млн руб.).

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#подмосковье
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#строительство
В Московской области началась Всероссийская неделя субботников
18 апреля 2025, 17:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Росмолодёжь и движение «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». Во всех регионах России с 18 по 27 апреля проведут более 3 тыс. субботников.
Старт неделе субботников дали в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье более 150 добровольцев. Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
«Более 30 тыс. человек присоединятся к 485 субботникам по всей стране. За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян. Вместе благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города. Сегодня вместе с волонтёрами мы также высадили аллею сирень акции «Сад Памяти». До конца года планируем посадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной советском солдате», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях муниципального округа Истра почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы».
«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в спецоперации, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье – сильные молодёжные объединения, хорошо организованный волонтёрский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции», – отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Неслучайно эта важная для сохранения исторической памяти акция начинается на мемориале «Рубеж Славы». Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага, защитили Москву и всю Россию. В эти дни курсанты, инструкторы и воспитатели Центра «ВОИН» в 21 регионе России присоединятся к благоустройству мемориалов, памятников, скверов и братских могил», – заявил Герой России, участник президентской программы «Время героев», зампредседателя правления центра Андраник Гаспарян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Снегирях также высадили аллею сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Каждый год зелёные памятники высаживают во всех регионах России и за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран. Они посадили свыше 130 млн деревьев.

Активисты «Движения Первых» тоже присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту».
«Участники проектов «Движения Первых» «Хранители истории» и «Юннатская страна» по всей России выйдут на весенний субботник. Они приведут в порядок более 15 тыс. памятных мест и прилегающих территорий», – поделился председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтёры Победы» проведут мероприятия по благоустройству уборки более 30 тысяч памятных мест. Особое внимание – мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.

В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в уборке территории приняли участие артисты, музыканты и лидеры общественного мнения.
«Наша память – долг предкам, которые не пощадили своей жизни ради того, чтобы жили мы. Каждый из нас отдаёт его по-разному: снимает фильмы, пишет книги, музыку. Кто-то занимается важными и полезными делами, как сегодняшняя акция. Большое спасибо, что пригласили меня поучаствовать», – подчеркнул актёр Алексей Чадов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в рамках акции «Мы за чистоту» пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 6 тыс. волонтёров. Завершится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.

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Подмосковные пловцы завоевали ещё три медали на чемпионате России
18 апреля 2025, 17:00

Александр Степанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный пловец Александр Степанов: она показал лучший результат в заплыве на 800 метров вольным стилем. Второе место в этой дисциплине занял представитель Ростовской области, а третьим стал спортсмен из Волгоградской области», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль в копилку сборной Московской области принесла Виктория Таранникова в дисциплине «комплексное плавание, 200 метров». И ещё одну бронзу завоевал подмосковный квартет в составе Виталия Нечаева, Ивана Гирева, Александра Степанова и Романа Акимова в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что в первый день чемпионата России по плаванию представители Московской области Роман Акимов и Иван Гирев завоевали серебряные медали а заплыве на 200 метров вольным стилем.

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В Воскресенске стартует строительство ледового дворца на 5,5 тыс. зрителей

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В Воскресенске стартует строительство ледового дворца на 5,5 тыс. зрителей
18 апреля 2025, 16:39

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Воскресенске осенью начнут строительство нового ледового дворца, который рассчитывают сдать в 2028 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с прославленным хоккеистом Валерием Каменским встретился с тренерами и родителями юных спортсменов. Обсуждали развитие спортивной инфраструктуры в городском округе.
Сооружение станет частью крупнейшего спорткомплекса Воскресенска – СК «Химик», в который также входят ледовый дворец, ледовая арена им. В.В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.

Андрей Воробьёв (слева) и Валерий Каминский (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Арена, о которой не раз просили жители, разместится в микрорайоне Новлянский. В здании оборудуют зал с бросковой зоной, спортивный и тренажёрный залы, залы для сухой разминки, раздевалки, пресс-центр, тренерские и судейские помещения, кафе и гостиницу.
«Осенью начнём строить современный дворец спорта на 5,5 тыс. зрителей. Мы должны за три года построить новую арену, где ребята будут играть и радовать нас своими победами. Был вопрос, где её построить. Хочу поблагодарить всех активистов за то, что пришли к общему знаменателю, что одобрили место. Будем планировать в том числе благоустройство вокруг», – поделился планами Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор назвал «Химик» важной ступенью для молодых ребят, занимающихся хоккеем и мечтающих пробиться в лучшие клубы.
«У нас в Подмосковье – 28 детских хоккейных школ. Хочу поблагодарить тренеров, которые помогают добиваться высоких результатов. Мы выстроили систему, в которой у нас есть молодёжные команды – «Атлант» в Мытищах, «СКА Юниор» в Красногорске, «Витязь» в Подольске, «Капитан» в Ступинк. Есть у нас и Высшая лига – это «Химик». И дальше прямая дорога в КХЛ – в «Спартак», ЦСКА и другие клубы», – отметил глава региона.
Например, Иван Демидов из Сергиева Посада начал путь в Дмитрове, а теперь играет в НХЛ за «Монреаль». Воспитанник «Атланта» из Мытищ Максим Филимонов уже в 18 лет – участник Матча звёзд КХЛ. Планирует подписать контракт со «Спартаком». Андрей Локтионов из Воскресенска и воспитанник «Химика» – чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

Андрей Воробьёв и Валерий Каминский (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Воскресенск – один из важнейших спортивных центров Подмосковья, известный своей хоккейной школой. Здесь тренировались хоккеисты Валерий Зелепукин, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Валерий Каменский; фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, другие спортсмены.
«Строительство арены – большое событие для города. Здесь каждый житель связан с хоккеем. Кто-то сам занимался, у кого-то дети, внуки. У нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Важно, что к людям прислушались и решили строить арену в новом месте, а ледовый дворец «Химик» оставить. Благодаря этому сможем больше тренироваться», –поделился тренер хоккейной школы «Химик» Вадим Привалов.
Ледовый дворец «Химик» уже почти 60 лет является точкой притяжения для любителей спорта. Сегодня в одноимённой спортшколе олимпийского резерва занимаются более 500 человек. Юные спортсмены показывают высокие результаты, занимают призовые места на турнирах. А в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» жители старшего возраста катаются здесь на коньках и тоже играют в хоккей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2022-2024 годы во дворце установили новые борта, приобрели современную ледозаливочную машину, улучшили акустическую систему, провели ремонт на различных участках. В прошлом году благоустроили расположенную рядом площадь с фонтанами. В планах на 2026-2027 годы – капремонт стадиона, входящего в состав спорткомплекса «Химик».
«Гриша встал на коньки в 3,5 года, в «Химике» с 5 лет. У меня и старший ребёнок занимался здесь. Очень рады, что построят новую ледовую арену – место хорошее, удобно добираться из ближайших городов. Мы с супругом участвовали в голосовании, пытались как-то помочь. Здорово благоустроили территорию здесь, у дворца», – рассказала мама юного хоккеиста Рината Кирова.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В пятницу в «Химике» завершился Кубок Валерий Каменского среди подмосковных команд 2016 года рождения. Воробьёв вместе со знаменитым хоккеистом встретился с юными спортсменами и поздравил команду воскресенского «Химика» с победой.
«В области сейчас 71 ледовый дворец. В прошлом году построили три арены с искусственным льдом – в Волоколамске, Домодедове и Орехово-Зуеве. Планируем увеличивать их число. В следующем году стартует большой инвестпроект на Новой Риге. Будем строить ледовую арену в Истре и Кашире, где никогда не было льда. Обсуждаем строительство ледового дворца в Сергиевом Посаде. Там много ребят хотят заниматься хоккеем и льда не хватает», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хотел поблагодарить Андрея Юрьевича за поддержку, которую он оказывает Воскресенску, а ребятам – пожелать, чтобы мы увидели их в сборной, чтобы защищали флаг нашей Родины и всегда выигрывали», – сказал Каменский.
В Подмосковье в рамках президентского нацпроекта «Семья» реализуется масштабная программа модернизации и строительства спортивных объектов. В этом году в работе – 25.

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Власти Каширы поздравили с днём рождения дочь участника СВО
18 апреля 2025, 16:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Дочь участника специальной военной операции Аллу в., которой исполнилось 14 лет, поздравил с днём рождения первый замглавы городского округа Кашира Евгений Тертышников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Евгений Тертышников вручил Алле, которая учится в школе-интернате, цветы и подарок, а также пожелал ей успехов в учёбе, творчестве и спорте. К поздравлениям присоединились зампред каширского Совета депутатов Игорь Кручинин и член Совета депутатов Дмитрий Котусов», — говорится в сообщении.
Алла хорошо учится, из школьных предметов больше всего любит математику и физкультуру, увлекается волейболом и танцами, занимается в хореографическом коллективе «Бриз», а в будущем собирается стать врачом.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения
18 апреля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Специалисты Мосавтодора привели в порядок повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на региональных трассах в десяти округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили на улице Семенюка в Дмитрове, проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, Волковском шоссе в Мытищах, а также на Новоегорьевском и Носовихинском шоссе — в Котельниках и Балашихе соответственно.

В малых населённых пунктах ремонт прошёл на улице Центральной в деревне Донино Раменского округа, улице Карла Маркса в посёлке Красково городского округа Люберцы, улице Газовиков в посёлке Развилка Ленинского округа и на дороге в деревне Волосово Чеховского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что осмотр объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится на регулярной основе. При выявлении неисправностей сотрудники Мосавтодора оперативно приступают к ремонту.

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#подмосковье
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#безопасность
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