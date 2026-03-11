Достижения.рф

На капремонте детсада при гимназии №17 в Королёве завершили демонтаж

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения гимназии №17, построенное на проспекте Королёва в городе Королёв 46 лет назад, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.



Ремонт ведётся по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета.

«Сейчас на объекте общей площадью более трёх тысяч квадратных метров закончился демонтаж внутренних конструкций и начались общестроительные работы. На площадке заняты 27 человек», — сказал Александр Туровский.
В рамках капитального ремонта в детском саду обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, установят новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель.

Завершить все работы планируют в текущем году.
Лев Каштанов

