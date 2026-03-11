На капремонте детсада при гимназии №17 в Королёве завершили демонтаж
Здание дошкольного отделения гимназии №17, построенное на проспекте Королёва в городе Королёв 46 лет назад, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.
Ремонт ведётся по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте общей площадью более трёх тысяч квадратных метров закончился демонтаж внутренних конструкций и начались общестроительные работы. На площадке заняты 27 человек», — сказал Александр Туровский.В рамках капитального ремонта в детском саду обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, установят новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель.
Завершить все работы планируют в текущем году.