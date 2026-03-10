В Одинцовском округе открылся первый в России напечатанный в 3D здравпункт
Первый в России фельдшерский здравпункт, построенный с помощью технологии 3D-печати, открылся в посёлке Дубки Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Особенностью здания является трёхслойная конструкция стен: она сохраняет тепло и придаёт здравпункту уникальный внешний вид.
«Послойная печать непосредственно на строительной площадке позволила создать конструкцию без единого стыка и шва. В этом её значительное преимущество перед модульной сборкой, где между модулями могут возникать «мостики холода», через которые уходит тёплый воздух», — говорится в сообщении.В здравпункте пациенты могут проконсультироваться с фельдшером, пройти вакцинацию, оформить больничный и электронный рецепт на льготные медикаменты.