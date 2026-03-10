В Подмосковье в начале Великого поста выросли продажи круп и овощей
С 23 февраля по 11 апреля у православных христиан продолжается Великий пост. В этот период многие жители Московской области исключают из рациона продукты животного происхождения, что отразилось на потребительском спросе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В феврале розничные сети зафиксировали рост продаж товаров, традиционно входящих в постное меню. Спрос на бобовые — основной растительный источник белка — увеличился почти на 11%, реализация превысила тысячу тонн. Среди круп наиболее востребованной стала гречневая: её продажи выросли более чем на 7% и достигли 1,7 тысячи тонн. Реализация овсяной и перловой круп увеличилась на 6,8%, других видов — на 3,1%.
Также жители региона активнее покупали свежие фрукты: общий рост составил почти 13%, в том числе продажи яблок выросли на 8,2%. В категории овощей повысился спрос на картофель и репчатый лук, реализация прочих овощей увеличилась на 6,3%.
Помимо базовых продуктов, торговые сети предлагают широкий ассортимент растительных товаров и готовых блюд, соответствующих постному рациону. Специализированное меню в этот период появилось и в заведениях общественного питания.
