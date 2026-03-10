В Подмосковье в начале Великого поста выросли продажи круп и овощей

10 марта 2026, 17:40

С 23 февраля по 11 апреля у православных христиан продолжается Великий пост. В этот период многие жители Московской области исключают из рациона продукты животного происхождения, что отразилось на потребительском спросе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.