На объектах социальной сферы Шатуры начали запускать отопление
Отопительный сезон стартовал в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации муниципалитета.
«Тепло будут подавать следующим образом. Не позднее трёх дней с даты начала отопительного сезона оно придёт на объекты социальной сферы, не позднее шести дней со старта начала отопительного периода – в жилищный фонд, не позднее 10 дней – в прочие организации», – доложил главе округа Николаю Прилуцкому его заместитель Сергей Пигуль.Первыми объектами, куда начали подавать тепло, стали детсады и школы. Батареи уже нагрелись в дошкольном отделении №24 образовательного комплекса №1. В помещениях комфортная температура.
Тепло пришло и в школу посёлка Шатурторф. В обновлённом здании запуск системы занял считанные минуты. В ближайшие дни отопление дадут во все социальные учреждения.
«Многоквартирные дома запустим до конца сентября. Одновременно с запуском МКД управляющие компании приступят к развоздушиванию систем в отдельных квартирах», – пояснил Прилуцкий.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что включать отопление в Подмосковье начнут с 23 сентября.