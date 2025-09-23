Фокусник из Шатуры стал одним из победителей на фестивале «Маги в парках»

23 сентября 2025, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Шатура

Шатурский иллюзионист Александр Фролов выступил на гала-концерте I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках», который прошёл в регионе под руководством братьев Сафроновых, отметили в Администрации муниципального округа Шатура.





Фестиваль собрал артистов из России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и Индии. Подмосковные фокусники получили возможность выйти на одну сцену с известными иллюзионистами, а зрители увидели яркие номера в жанрах микромагии, сценической магии и крупных иллюзионов.



Александр стал победителем в номинации «Иллюзионист Подмосковья» и получил специальный приз — статуэтку от братьев Сафроновых.





«Спасибо всем, кто приехал поддержать, спасибо тем, кто поддерживал из дома и просто спасибо за то, что верите в меня!», — поблагодарил зрителей артист.