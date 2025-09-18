В Центре пожарной безопасности Шатуры провели день открытых дверей
День открытых дверей провели в шатурском Центре пожарной безопасности для учеников местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В рамках мероприятия, приуроченного к 35-летию образования МЧС России, пожарные устроили для ребят показательные выступления — потушили условный пожар, поднялись в здание по автолестнице и освободили пострадавших из повреждённого автомобиля.
«Нам понравился огонь, как спасали человека и как вскрывали машину, чтобы достать пострадавшего. Всё это очень впечатляет!» — рассказали ученицы Шатурского лицея София Жесткова и Марта Котова.В ходе мероприятия также вручили награды победителям конкурса рисунка, посвящённого МЧС. Третье место заняла лицеистка Алёна Ковалёва, второе — ученица школы №1 Дарья Савич, а победу одержала ещё одна лицеистка — Анна Волкова.