В Центре пожарной безопасности Шатуры провели день открытых дверей

18 сентября 2025, 16:53

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День открытых дверей провели в шатурском Центре пожарной безопасности для учеников местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В рамках мероприятия, приуроченного к 35-летию образования МЧС России, пожарные устроили для ребят показательные выступления — потушили условный пожар, поднялись в здание по автолестнице и освободили пострадавших из повреждённого автомобиля.





«Нам понравился огонь, как спасали человека и как вскрывали машину, чтобы достать пострадавшего. Всё это очень впечатляет!» — рассказали ученицы Шатурского лицея София Жесткова и Марта Котова.