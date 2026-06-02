На обновление ЖКХ в Подмосковье направят около 200 млрд рублей

02 июня 2026, 13:07

В Московской области реализуется масштабная программа модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшие годы на реализацию этих целей направят значительные суммы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





В частности, на обновление теплосетей и котельных в 2025-2026 годах выделяют 128 миллиардов рублей, а в 2027 году — ещё 75 миллиардов.





«Работы ведутся во всех муниципалитетах», — отметил Андрей Воробьёв.