На обновление ЖКХ в Подмосковье направят около 200 млрд рублей
В Московской области реализуется масштабная программа модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшие годы на реализацию этих целей направят значительные суммы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.
В частности, на обновление теплосетей и котельных в 2025-2026 годах выделяют 128 миллиардов рублей, а в 2027 году — ещё 75 миллиардов.
«Работы ведутся во всех муниципалитетах», — отметил Андрей Воробьёв.Кроме того, идёт строительство около 30 водозаборных узлов и очистных сооружений, что улучшит качество воды уже в этом году в 21 округе.
Продолжается модернизация электроснабжения. В программу на ближайшие два года заложены мероприятия по строительству и реконструкции различных объектов на общую сумму 64 миллиарда рублей.
Кроме того, населённые пункты региона активно газифицируют. По президентской программе за последние пять дет доступ к магистральному газу получили 160 тысяч домовладений, в этом году их должно стать на 27 тысяч больше.