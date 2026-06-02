В Подмосковье за пять лет открыли более 100 медучреждений
Свыше 100 медицинских учреждений открыли в Московской области в период с 2021 по 2026 годы. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.
В число открытых медучреждений вошёл уникальный Детский центр имени Рошаля. Его работа позволила существенно снизить детскую смертность
«Развитие здравоохранения продолжается строительством крупных центров в Балашихе и Мытищах», — отметил Андрей Воробьёв.Важную роль в этой сфере играют меры поддержки медработников. Им предоставляют соципотеку, компенсируют траты на аренду жилья и пр.
Губернатор также затронул тему образования. Здесь развитие тоже складывается из улучшения материальной базы — строительства и модернизации школ, колледжей и пр., а также поддержки работников.
«Параллельно в Подмосковье создаются условия для самореализации молодёжи в спорте: для свободного посещения открыты сотни школьных стадионов, а в физкультурных комплексах действуют «Добрые часы» для бесплатных тренировок», — сообщил глава региона.Он также поблагодарил тренеров за подготовку нового поколения спортсменов.