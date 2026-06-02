В Подмосковье за пять лет открыли более 100 медучреждений

Свыше 100 медицинских учреждений открыли в Московской области в период с 2021 по 2026 годы. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





В число открытых медучреждений вошёл уникальный Детский центр имени Рошаля. Его работа позволила существенно снизить детскую смертность





«Развитие здравоохранения продолжается строительством крупных центров в Балашихе и Мытищах», — отметил Андрей Воробьёв.

«Параллельно в Подмосковье создаются условия для самореализации молодёжи в спорте: для свободного посещения открыты сотни школьных стадионов, а в физкультурных комплексах действуют «Добрые часы» для бесплатных тренировок», — сообщил глава региона.