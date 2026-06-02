Подмосковные врачи спасли женщину, впавшую в кому из-за гематомы в мозге

02 июня 2026, 12:06

Женщину, впавшую в кому после травмы головы, спасли нейрохирурги Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентка упала дома и ударилась головой, но сперва никаких симптомов не почувствовала и к врачам не обратилась. Однако спустя два дня её состояние резко ухудшилось: начались боли, рвота, а потом она потеряла сознание и не приходила в себя. В больницу её привезла бригада скорой помощи.





«Диагностика показала острую субдуральную гематому левого полушария головного мозга — объемное скопление крови, сдавившее мозг. Операция по удалению гематомы длилась два с половиной часа. Выполнив трепанацию черепа, нейрохирурги обнаружили между мозговыми оболочками около 100 миллилитров крови — причину комы», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.