На платформе MAX запустили интерактивную карту происшествий Москвы и Подмосковья

04 сентября 2026, 19:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

News Media Holding запустил в национальном мессенджере MAX первый новостной мини-апп, в котором происшествия и события Москвы и области отображаются на интерактивной карте в реальном времени.





Новый сервис позволяет пользователям следить за происходящим поблизости, выбирать конкретный район, получать актуальную информацию о ДТП, пожарах, криминальных происшествиях, перекрытиях и городских событиях.



Ежедневно в Московском регионе фиксируются тысячи локальных событий, информация о которых распределена между новостными каналами, районными сообществами и городскими пабликами. Пользователь видит поток публикаций, но теряет пространственную привязку. Большинство проектов оформлено как отдельные посты в лентах, а не как часть городской среды.



«КАРТА» предлагает новый сценарий потребления локальных новостей. Вместо последовательного чтения общей ленты пользователь может начать с интересующего места – своего района, дома, любой точки города - и увидеть актуальные события вокруг. Так новость превращается из отдельной публикации в интересное читателю событие, за развитием которого можно следить.

«Пользователь привык получать новости как поток публикаций, но городская жизнь устроена иначе. События происходят в конкретном месте, развиваются во времени и часто имеют продолжение. «КАРТА» позволяет связать эти элементы и дать человеку возможность самому выбирать, что ему интересно и за чем он хочет следит», – рассказал гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.