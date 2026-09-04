Достижения.рф

В Лосино-Петровском начали строительство новой станции водоочистки

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа на улице Полевой стартовало строительство современной станции водоподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Строительная площадка полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Для технологического процесса завезено шесть аэромагнитных установок – аэромагов. Они станут ключевым узлом будущей станции.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аэромаги предназначены для безреагентного обезжелезивания и глубокой дегазации воды. Внутри этих колонн происходит интенсивное насыщение жидкости кислородом. Это запускает процесс окисления растворённого железа и сероводорода. В результате вредные примеси переходят из растворимой формы в нерастворимый осадок, который потом легко отфильтровать.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Модернизация охватит 32 многоквартирных жилых дома и пять социальных объектов.
«В Подмосковье на межведомственных штабах перед включением в госпрограмму уделяется внимание объектам, чувствительным для жителей. Заказчиком работ выступает подведомственное учреждение министерства – Мособлводоканал», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рамках контракта возведут станцию, производительность которой составит 3500 кубометров в сутки. Технологический цикл также включает внедрение системы нулевого сброса, при которой отработанные промывочные воды проходят регенерацию и возвращаются в начало производственного процесса, а также обновление прилегающей сетевой инфраструктуры.


Параллельно со строительством проводится регулярная профилактическая промывка действующих сетей и резервуаров чистой воды, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение жителей на время работ.

Запуск нового комплекса запланирован на декабрь. Это улучшит качество ресурса для более чем 15 500 жителей.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0