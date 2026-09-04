В Лосино-Петровском начали строительство новой станции водоочистки
В рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа на улице Полевой стартовало строительство современной станции водоподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Строительная площадка полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Для технологического процесса завезено шесть аэромагнитных установок – аэромагов. Они станут ключевым узлом будущей станции.
Аэромаги предназначены для безреагентного обезжелезивания и глубокой дегазации воды. Внутри этих колонн происходит интенсивное насыщение жидкости кислородом. Это запускает процесс окисления растворённого железа и сероводорода. В результате вредные примеси переходят из растворимой формы в нерастворимый осадок, который потом легко отфильтровать.
Модернизация охватит 32 многоквартирных жилых дома и пять социальных объектов.
«В Подмосковье на межведомственных штабах перед включением в госпрограмму уделяется внимание объектам, чувствительным для жителей. Заказчиком работ выступает подведомственное учреждение министерства – Мособлводоканал», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В рамках контракта возведут станцию, производительность которой составит 3500 кубометров в сутки. Технологический цикл также включает внедрение системы нулевого сброса, при которой отработанные промывочные воды проходят регенерацию и возвращаются в начало производственного процесса, а также обновление прилегающей сетевой инфраструктуры.
Параллельно со строительством проводится регулярная профилактическая промывка действующих сетей и резервуаров чистой воды, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение жителей на время работ.
Запуск нового комплекса запланирован на декабрь. Это улучшит качество ресурса для более чем 15 500 жителей.