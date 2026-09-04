Подмосковные энергетики расширяют возможности цифрового двойника
В ГИС «Инженерные сети» – цифровом двойнике Подмосковья – работает модуль обработки обращений жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго региона.
Модуль позволяет анализировать сообщения от жителей не изолированно, а сопоставлять с уже имеющимися в системе данными об инфраструктуре.
Это даёт возможности сразу для нескольких направлений работы. Специалист по обратной связи может посмотреть, что происходило с инфраструктурой по конкретному адресу, какие планы по ремонту, и дать жителю предметный ответ. А специалисты, которые анализируют аварийность и формируют программы модернизации, получают дополнительный фактор для расстановки приоритетов.
Поступающие обращения система может сгруппировать по времени и геопозиции и наложить на существующую схему теплоснабжения. Если на одной территории одновременно появляется большое количество жалоб, можно точнее определить источник проблемы.
«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв задает вектор на трансформацию отрасли и эффективное использование современных инструментов. Цифровой двойник мы развиваем именно как рабочий механизм, который должен помогать принимать решения. Чем больше информации мы можем сопоставить, тем объективнее понимаем, что происходит на конкретной территории: где требуется оперативная реакция, а где уже необходимо системное решение и модернизация», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.ГИС «Инженерные сети» – запатентованная разработка Агентства развития коммунальной инфраструктуры Московской области. Система объединяет данные об инженерных сетях и объектах коммунального комплекса региона.