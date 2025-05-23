На площади Победы в Раменском благоустроили новые зоны отдыха

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском заканчивают второй этап реконструкции площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В нижней части территории появились прогулочно-пешеходная зона с видом на озеро Борисоглебское, места для отдыха и детская игровая площадка. На смотровой площадке с тросовым ограждением установлены лавочки, урны и лежаки. Для детей оборудован спортивно-игровой комплекс «Полоса препятствий» с безопасным резиновым покрытием. Зона отдыха адаптирована для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
На территории проведено озеленение – высажены деревья, кустарники, разбиты газоны. Заменено наружное освещение на современные энергоэффективные светильники.
Обновлённое общественное пространство положительно оценили местные жители. Согласно их отзывам, благоустроенная площадь станет любимым местом прогулок и семейного отдыха.
Как подчеркнули в администрации, работы проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды в Московской области.
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Лора Луганская