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На площади Победы в Раменском благоустроили новые зоны отдыха

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском заканчивают второй этап реконструкции площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В нижней части территории появились прогулочно-пешеходная зона с видом на озеро Борисоглебское, места для отдыха и детская игровая площадка. На смотровой площадке с тросовым ограждением установлены лавочки, урны и лежаки. Для детей оборудован спортивно-игровой комплекс «Полоса препятствий» с безопасным резиновым покрытием. Зона отдыха адаптирована для маломобильных граждан», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На территории проведено озеленение – высажены деревья, кустарники, разбиты газоны. Заменено наружное освещение на современные энергоэффективные светильники.

Обновлённое общественное пространство положительно оценили местные жители. Согласно их отзывам, благоустроенная площадь станет любимым местом прогулок и семейного отдыха.

Как подчеркнули в администрации, работы проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды в Московской области.

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В Подмосковье предупредили о схемах обмана с выплатами накануне Дня защиты детей
23 мая 2025, 19:08

Фото: iStock / Irina Tiumentseva

Кибермошенники начали использовать схемы обмана с выплатами в преддверии Дня защиты детей. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сначала они информируют жертву о возможности получить выплату, а затем якобы для удобства предлагают перейти в телеграм-канал, где предлагают посмотреть инструкцию по заполнению таких заявлений на портале госуслугах. Однако в телеграм-канале вас может ждать вредоносный файл, а в самой инструкции скрываться ссылка на поддельный сайт «Госуслуги», – рассказали в ГУРБ.
Как пояснили в ведомстве, главная цель аферистов – персональные данные гражданина, а затем и его деньги. Там призвали не доверять злоумышленникам и проверять информацию на официальных сайтах ведомств.

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В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров
23 мая 2025, 18:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах с начала пожароопасного сезона ликвидировали 5️0 возгораний. Все эти пожары вызвали действия человека, сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«С приходом тепла главная опасность для лесов – пожары. Сухая трава, ветер и человеческая беспечность могут привести к необратимым последствиям. С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировано 5️0️ возгораний, и причины всех этих пожаров – действия человека. Дорогие жители! Берегите лес, это наше общее богатство и залог чистого воздуха. Соблюдайте правила пожарной и санитарной безопасности», – обратился Ларькин к жителям региона.
В пресс-службе Комлесхоза перечислили простые правила, которые спасут лес.
«Нельзя жечь траву, так как даже небольшой огонь может выйти из-под контроля. Не бросайте окурки – тлеющий фильтр может стать причиной большого пожара. Не оставляйте мусор, поскольку стекло и банки работают как линзы, поджигая сухую листву. Не разводите костры! Если без них не обойтись, делайте это только в оборудованных местах и тушите до последней искры», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, следует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юридических лиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

Помимо штрафов, статья 100 Лесного кодекса предполагает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

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Коммунальщики Московской области приступили к покосу травы
23 мая 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальщики начали покос травы во дворах и на общественных территориях муниципальных и городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Муниципалитеты ответственны за проведение этого мероприятия, периодичность которого – два раза в месяц. В то же время во время интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
С начала мая в Подмосковье уже произведён покос более 30 тыс. общественных и дворовых территорий.

Как отметили в ведомстве, специалисты проводят работы с помощью ручных триммеров, газонокосилок и малой механизированной техники. Так, в городском округе Ступино в покосе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Такая техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зелёные зоны. Все работы проводят по утверждёнными правилами благоустройства региона.

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«Рота-Агро» запускает портал для студентов и создает агротехнологический класс
«Рота-Агро» запускает портал для аграриев и создает агротехнологический класс в Ленинском округе
23 мая 2025, 17:32

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Ленинском округе крупнейший региональный производитель молока и премиальных сыров «Рота-Агро» запустил новый портал для студентов и выпускников аграрных вузов. На платформе молодые специалисты смогут найти информацию о стажировках, практиках и возможностях трудоустройства в ведущие компании группы «Рота», сообщат Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Под руководством опытных наставников они смогут начать карьеру в аграрном секторе, сыродельном производстве и гостинично-ресторанной сфере. Для участия достаточно выбрать профильное направление и заполнить анкету, а также получить информацию через чат-бота.

На сегодняшний день на сайте доступны вакансии на завод, расположенный в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе, среди которых технолог-сыродел, мастер участка резки и фасовки сыров, сыровар и другие.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в следующем учебном году в общеобразовательной школе Ленинского округа откроется первый агротехнологический класс при поддержке «Рота-Агро». Класс будет расположен рядом с заводом по производству премиальных сыров, что позволит школьникам применять теорию на практике. Программа рассчитана на учеников 10–11 классов, а после окончания школы выпускники смогут поступать в сельскохозяйственные вузы по целевому направлению агрохолдинга бесплатно.

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Производители Подмосковья представили продукцию АПК в Монголии
23 мая 2025, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 22 по 23 мая в Монголии проходит многоотраслевая деловая миссия, в которой участвуют 40 российских компаний, включая представителей Подмосковья. В экспозиции отечественных экспортеров, объединённых под брендом «Made in Russia», представлена продукция различных отраслей, в том числе агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продвижением бренда на зарубежных рынках занимается Российский экспортный центр.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в миссии участвуют три компании АПК региона. Среди них – АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса и продуктов питания, а также ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия, и ООО «Фуд Тим», специализирующееся на переработке и оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

В рамках миссии проходят деловые встречи, где основным вопросом стало обсуждение перспектив для российских экспортеров в свете переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Актуальные новости и анонсы отраслевых деловых миссий доступны в Telegram-чате Министерства сельского хозяйства Московской области для производителей АПК Подмосковья.

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#кондитерские изделия
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
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