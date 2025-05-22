Новый детсад на ул. Молодёжной в Раменском откроют в срок – к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском прошло выездное совещание, на котором обсудили строительство нового детского сада на ул. Молодёжной. Руководители подтвердили планы открыть дошкольное учреждение к 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В совещании на стройплощадке участвовали замглавы муниципалитета Александр Никитин и главный инженер подрядной организации СК «СтройИнвестИнжиниринг» Рим Сабиров.
Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Уже разработан проект обустройства парковочных карманов, пешеходных дорожек и зон безопасности. Эти работы начнутся ориентировочно с 15 июня, по завершении прокладки внутренних сетей.
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«Сейчас в работах задействованы все подрядчики. Главный вопрос – своевременное финансирование и согласованность действий всех служб. Сроки открытия детсада к 1 сентября остаются в силе. Ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность выполнить свою часть работ вовремя. Любые вопросы решаются оперативно на месте строительства», – рассказал Никитин.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Уже разработан проект обустройства парковочных карманов, пешеходных дорожек и зон безопасности. Эти работы начнутся ориентировочно с 15 июня, по завершении прокладки внутренних сетей.
«На территории будущего детского сада уже смонтировано девять теневых навесов, ведётся обустройство спортплощадок для разных возрастных групп. Предусмотрены резиновые покрытия и малые архитектурные формы – качели, игрушечные автомобили и автобусы», – отметил Сабиров.Внутри здания проводят отделочные работы, прокладывают инженерные коммуникации. Как отметил Сабиров, все основные трассы уже смонтированы, осталось завершить монтаж розеток и оборудования.
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Лора Луганская