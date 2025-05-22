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Новый детсад на ул. Молодёжной в Раменском откроют в срок – к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском прошло выездное совещание, на котором обсудили строительство нового детского сада на ул. Молодёжной. Руководители подтвердили планы открыть дошкольное учреждение к 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В совещании на стройплощадке участвовали замглавы муниципалитета Александр Никитин и главный инженер подрядной организации СК «СтройИнвестИнжиниринг» Рим Сабиров.
«Сейчас в работах задействованы все подрядчики. Главный вопрос – своевременное финансирование и согласованность действий всех служб. Сроки открытия детсада к 1 сентября остаются в силе. Ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность выполнить свою часть работ вовремя. Любые вопросы решаются оперативно на месте строительства», – рассказал Никитин.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Уже разработан проект обустройства парковочных карманов, пешеходных дорожек и зон безопасности. Эти работы начнутся ориентировочно с 15 июня, по завершении прокладки внутренних сетей.
«На территории будущего детского сада уже смонтировано девять теневых навесов, ведётся обустройство спортплощадок для разных возрастных групп. Предусмотрены резиновые покрытия и малые архитектурные формы – качели, игрушечные автомобили и автобусы», – отметил Сабиров.
Внутри здания проводят отделочные работы, прокладывают инженерные коммуникации. Как отметил Сабиров, все основные трассы уже смонтированы, осталось завершить монтаж розеток и оборудования.

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Истязавшего кошку одинцовского живодёра привлекли к ответственности
22 мая 2025, 19:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Одинцовском городском округе мужчину привлекли к ответственности за грубое обращение с домашним животным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, где запечатлено, как житель одного из домов по ул. Маршала Толубко, находясь у открытого окна квартиры, издевался над кошкой, а затем ударил её о фасад здания. 44-летнего мужчину доставили в территориальный отдел полиции», – написала Волк в своём ТГ-канале.
Она добавила, что в отношении живодёра составили протокол об административном по статье КоАП за мелкое хулиганство.

Сейчас правоохранители продолжают проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником
22 мая 2025, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в ходе экологического субботника убрали два километра береговой линии в районе Российского центра программирования. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек – волонтёры, члены МГЕР и активисты, сообщили в пресс-службе наукограда.
«Приезжаем каждый год, с 2019-го, и каждый раз мусора всё меньше. Видимо, люди привыкают к тому, что просто так прийти на реку, посидеть и оставить после себя мусор нельзя. Может быть, сознание как-то поменялось или проводится какая-то работа», – сказал руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» по городскому округу Лобня Денис Барабанов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В акции по традиции приняли участие и активисты из других округов. Признались, что с радостью возвращаются в светлый, дружелюбный и чистый наукоград. Они подтвердили, что с каждым годом мусора на пляже – всё меньше.

Как напомнили в администрации, Дубна – единственный подмосковный город, расположенный на берегу Волги.

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Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир
22 мая 2025, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино

17-летний фрязинский спортсмен Иван Юртаев завоевал золото престижного международного турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Юртаев оставил на турнире позади 425 спортсменов из 10 стран. В финале весовой категории до 60 кг он встретился с сильным соперником из Челябинска. Но представителю Подмосковья хватило всего полминуты для победы. Ещё более впечатляющим стал успех Ивана в полуфинале в поединке с чемпионом Европы и призёром мировых первенств из Азербайджана», – отметили в пресс-службе.
В июле Юртаев представит Россию на Кубке Европы в Венгрии.

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Жители Московской области купили более 8,6 тысяч тонн рыбы за четыре месяца
22 мая 2025, 17:54

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Рыба остаётся неотъемлемой частью сбалансированного рациона благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Она является источником омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему, фосфора — необходимого для здоровья костей и зубов, йода — для правильного функционирования щитовидной железы, а также витаминов D и B12, селена, цинка и железа.
В Подмосковье контроль качества рыбы, реализуемой на рынках и ярмарках, осуществляют специалисты Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.

С начала текущего года ими отобрано более 4,3 тысячи проб и проведено свыше 5,7 тысячи исследований, включая оценку органолептических характеристик и проверку на наличие паразитов. На прилавках магазинов области представлено большое разнообразие рыбной продукции.

По данным регионального Минсельхозпрода, за первые четыре месяца года жители Подмосковья приобрели порядка 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы — в среднем около 72 тонн ежедневно. Кроме того, за этот период реализовано более 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.

Производством рыбы в регионе занимаются местные хозяйства, предлагая широкий ассортимент — от карася и карпа до форели и осетра. За последний квартал ими выпущено свыше 3,7 тысячи тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет почти 34% от общего объёма аналогичной продукции в Центральном федеральном округе.

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Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»
22 мая 2025, 17:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сборная Красногорска стала победителем открытого турнира по армрестлингу «Пояс Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в Реутове. В них приняли участие 45 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Красногорская сборная, в состав которой вошли спортсмены от 16 до 48 лет, завоевала золото турнира.

Тренируют команду Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.
«Турнир в Реутове подтвердил высокий уровень подготовки нашей команды. Первое место – закономерный результат упорных тренировок и слаженной работы. Благодарим всех спортсменов за достойное выступление и готовимся к следующим соревнованиям», – сказал Тартынский.
Теперь красногорцам предстоит участие в соревнованиях ДОСААФ России по армрестлингу, которые состоятся в Москве 14-15 июня. На состязания соберутся сильнейшие спортсмены из всех регионов России.

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