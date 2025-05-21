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В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

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В инженерном центре «Первопроходец» в Раменском с 17 по 20 мая проходил чемпионат профессионального мастерства «Мастер-КРЭТ 2025» концерна «КРЭТ». За звание лучших в четырех компетенциях боролись 30 специалистов из 10 городов России, сообщила пресс-служба Раменского городского округа.
Конкурс проходил по четырем компетенциям: электроника, рекрутинг, охрана труда и экономист по труду.

В соревнованиях участвовали специалисты, которые прошли отборочные этапы на своих предприятиях концерна «КРЭТ» из разных городов РФ. Раменское представлял инженер-конструктор АО «ИТТ» Арсений Кулаков, который одержал победу в компетенции «Электроника».

Чемпионов и призеров поздравляли почетные гости: замгендиректора АО «КРЭТ» Изумруд Алимурадова, председатель комитета по образованию Раменского округа Наталья Асеева, гендиректора АО «ИТТ» и АО «РПЗ» Евгений Бабаев и Роман Соломин.

Отмечалось, что победители и призеры чемпионата станут частью сборной команды КРЭТ и появятся в финале чемпионата Госкорпорации Ростех «Время первых», который пройдет в августе 2025 года.

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#раменский городской округ
#раменское
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#соревнования
#чемпионат
Дружину «РОКОН» Раменского округа признали одной из лучших в Подмосковье
21 мая 2025, 21:03

Эдуард Малышев (Фото: пресс-служба Раменского г. о.)

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами лучших сотрудников народной дружины «РОКОН» за вклад в охрану общественного порядка, сообщила пресс-служба города Раменское со ссылкой на главу муниципалитета.
По итогам 2024 года «РОКОН» заняла второе место в конкурсе народных дружин региона.

В прошлом году члены дружины 1426 раз вышли на охрану общественного порядка и потратили на это более 7810 часов. За достижения дружина получила денежное вознаграждение и автомобиль «Соболь» от правительства Подмосковья.

В текущем году «РОКОН» продолжит патрулировать общественные пространства. Дружинники уделят особое внимание местам массового скопления молодежи и проживания мигрантов.

Малышев наградил командира «РОКОН» Романа Меркулова и дружинников Сергея Васильева, Викторию Косову и Алексея Власова.

Глава округа уточнил, что ключевая цель дружины — сделать город Раменское комфортным и безопасным для жизни местных жителей.

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#подмосковье
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#раменское
#награда
#эдуард малышев
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В Раменском задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн рублей
21 мая 2025, 19:03

Фото: iStock / Yuliia Kaveshnikova

Сотрудники уголовного розыска из Раменского задержали 18-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«60-летней жительнице Раменского муниципального округа позвонил неизвестный и представился служащим Почты России. Он сообщил, что ей пришла посылка, однако повреждён трек-номер, и отправление женщине доставят домой. Чтобы получить посылку, она должна была продиктовать код из СМС», – пояснила Петрова.
Через несколько минут потерпевшая получила уведомление о подозрительном входе в её аккаунт на портале госуслуг, и ей необходимо позвонить по указанному номеру.
«Пенсионерка позвонила. Ей сообщили, что мошенники завладели её банковскими счетами, но с ней свяжется сотрудник отдела по борьбе с мошенничеством Центробанка и поможет решить проблему. Следуя инструкциям аферистов, женщина обналичила деньги и передала их молодому человеку, с которым встретилась у магазина в посёлке Константиново», – отметила представитель МВД.
Через некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 10 млн рублей.

Полицейские задержали злоумышленника, исполнившего в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников задержанного.

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Мобильные комплексы с начала года проверили здоровье 100 тыс. жителей Подмосковья
21 мая 2025, 18:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинские мобильные комплексы с начала года совершили более 4 тыс. выездов по территории Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С целью повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Московской области проводят выезды мобильных комплексов. В них можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, получить консультацию узкопрофильных специалистов.
«Мы организуем в регионе доступную и качественную медицину даже в отдаленной местности. Для этого существуют мобильные комплексы, которые с начала года совершили более 4 тыс. выездов, проверив здоровье порядка 100 тыс. жителей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что заявки на выезды таких комплексов формируются индивидуально – под потребности каждого населённого пункта.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях. Предварительная запись для обследования не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

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В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов
21 мая 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В многоквартирных домах Подмосковья в этом году отремонтируют около 2 тыс. подъездов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На территории региона реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». В программу входят окраска стен и потолков подъезда, замена окон, дверей, старых светильников на энергоэффективные, а также ремонт почтовых ящиков и восстановление входных групп. При этом жители могут выбирать цветовую гамму и оформление входных групп.
«Программа позволяет учитывать интересы людей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Уже приступили к работам в 23 муниципалитетах. Контролируют их сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», – поделился планами зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Чтобы подъезд попал в программу, жителям нужно провести общее собрание собственников. На нём следует принять решение об участии, утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и направить в свою управляющую организацию.

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В НИКИ детства школьницу вылечили от тяжёлого заболевания щитовидной железы
21 мая 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли 12-летней девочке с серьёзным заболеванием щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце, учащённое сердцебиение, одышку и потливость. Все эти симптомы наблюдалось последние три месяца.

Осматривая ребёнка, врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова.
«Это заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Такое состояние называется тиреотоксикозом. У больного могут проявляться повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащённое сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура. Может быть и увеличение глаз», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Пристального внимания болезнь требует у детей, так как негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, может вызвать проблемы с сердцем, надпочечниками. Особенно опасен для жизни тиреотоксический криз.
«Мы провели полное обследование ребёнка, и наши предположения подтвердились. Мы разработали оптимальную схему терапии, учитывая все особенности заболевания и возраст ребёнка. Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. У девочки сразу ушли все неприятные симптомы», – добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.
Сейчас подросток выписан домой и чувствует себя хорошо.

В ведомстве напомнили, что с 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

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