На площади Свободы в Наро-Фоминске посадили деревья

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Высадку деревьев провели на площади Свободы в Наро-Фоминске в рамках завершения работ по благоустройству центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Благоустройство включало расширение пешеходной зоны и укладку брусчатки. Теперь пешеходов от шума и пыли с дороги будут защищать зелёные насаждения.

«Высадка деревьев — это финальный штрих в благоустройстве общественного пространства и долгосрочная инвестиция в экологию и комфорт городской среды», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.
Он добавил, что главной целью благоустройства является превращение центра города в уютную зелёную зону, максимально удобную для ежедневных прогулок жителей и гостей Наро-Фоминска.
Лев Каштанов

