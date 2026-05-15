На площади Свободы в Наро-Фоминске посадили деревья

15 мая 2026, 11:39

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Высадку деревьев провели на площади Свободы в Наро-Фоминске в рамках завершения работ по благоустройству центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Благоустройство включало расширение пешеходной зоны и укладку брусчатки. Теперь пешеходов от шума и пыли с дороги будут защищать зелёные насаждения.





«Высадка деревьев — это финальный штрих в благоустройстве общественного пространства и долгосрочная инвестиция в экологию и комфорт городской среды», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.