На подмосковные маршруты за год выпустили более 280 новых автобусов

284 новых автобуса выпустили на маршруты Мострансавто в минувшем году. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья гендиректор компании-перевозчика Андрей Майоров.



Он отметил, что новые автобусы распределили на маршруты, по которым поступали жалобы на нехватку техники.

«Всего за 2025 года в Мострансавто обновили 284 автобуса, 276 из которых относятся к большому классу», — сказал Андрей Майоров.
Он добавил, что больше всего новых машин — 26 — получил Ленинский округ, 13 направили в Богородский округ, по 12 — в Домодедово и Балашиху и по десять — в Щёлково и Одинцовский округ.

В 2026 году компания планирует обновить не менее 250 автобусов.

Андрей Майоров также рассказал, что доля Мострансавто на рынке пассажирских перевозок Подмосковья в минувшем году выросла до 80%, благодаря чему удалось значительно снизить количество жалоб на работу общественного транспорта.

«В 2023 году 95 тысяч жалоб, в 2024 — 78 тысяч, а в 2025 — 58 тысяч», — уточнил Майоров.
За год компания-перевозчика запустила 14 новых маршрутов, изменила схемы движения на 130 уже имеющихся и увеличила число автобусов на линиях.

Кроме того, глава Мострансавто рассказал о ходе реализации четырёхлетнего проекта по интеграции ряда маршрутов с Москвой. В частности, за минувший год в ведение столицы передали 12 маршрутов на северо-западе области и 13 — на западе и юго-западе. Высвободившиеся 109 автобусов направили на маршруты до железнодорожных станций и на те, по которым приходили жалобы.

В наступившем году планируется интегрировать со столичной транспортной системой ещё 54 маршрута, благодаря чему можно будет перераспределить 442 автобуса. А всего программа охватит 170 маршрутов и 1590 автобусов.
