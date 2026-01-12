На подмосковные маршруты за год выпустили более 280 новых автобусов

12 января 2026, 14:29

оригинал Фото: медиасток.рф

284 новых автобуса выпустили на маршруты Мострансавто в минувшем году. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья гендиректор компании-перевозчика Андрей Майоров.





Он отметил, что новые автобусы распределили на маршруты, по которым поступали жалобы на нехватку техники.





«Всего за 2025 года в Мострансавто обновили 284 автобуса, 276 из которых относятся к большому классу», — сказал Андрей Майоров.

«В 2023 году 95 тысяч жалоб, в 2024 — 78 тысяч, а в 2025 — 58 тысяч», — уточнил Майоров.