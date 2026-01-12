Андрей Воробьёв поручил обеспечить безопасность крещенских купаний в Подмосковье

12 января 2026, 13:12

В Московской области традиционно проводятся массовые крещенские купания: для этого оборудуют специальные места, где дежурят спасатели и медики. В этом году купания также необходимо организовать в соответствии со всеми нормами безопасности.





Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья.





«19 января отмечается праздник Крещения, люди погружаются в купели. Поэтому обращаю внимание всех глав округов, представителей МЧС, медиков, что необходимо организовать всё, что касается проведения этого мероприятия», — сказал Воробьёв.

«Хочется, чтобы и в этот раз всё прошло по-тёплому в прямом и переносном смысле — безопасно и с необходимым вниманием», — подчеркнул губернатор.