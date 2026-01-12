В уборке последствий снегопада в Подмосковье задействовали 7,5 тыс. спецмашин

12 января 2026, 14:00

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше семи с половиной тысяч единиц спецтехники задействовали в уборке последствий мощного снегопада, обрушившегося на Подмосковье 9 января. Об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья вице-губернатор Владислав Мурашов.





Он отметил, что в регионе выпало свыше 50 сантиметров снега: последний раз снегопад такой интенсивности был около 50 лет назад. К уборке все службы подготовились заранее.





«Жителям Подмосковья разослали предупреждения о надвигающейся непогоде, чтобы люди меньше выезжали на машинах и не препятствовали уборке дорог. Мы привели в режим готовности все коммунальные службы и запросили дополнительные ресурсы и Минстроя, Минсельхозпрода и других ведомств. Благодаря этому всего к ликвидации последствий снегопада удалось привлечь почти 30 тысяч человек и около семи с половиной тысяч спецмашин», — сказал Владислав Мурашов.