На подмосковный маршрут вышел автобус новой модели

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобус модели КАВЗ-4270-С2 начала тестировать в Подмосковье компания-перевозчик «Мострансавто». Машину выпустили на маршрут №308с, связывающий станцию метро «Домодедовская» с ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Новая модель является городским автобусом большого класса, работающий на компримированном природном газе. В салоне размещаются 28 посадочных мест, общая вместимость составляет до 90 пассажиров. Есть также специальные места для людей с детскими колясками и маломобильных пассажиров.





«Автобус оснащён системой отопления, автоинформатором для объявления остановок и электронными табло с информацией о маршруте», — говорится в сообщении.