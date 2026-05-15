На подмосковный маршрут вышел автобус новой модели
Автобус модели КАВЗ-4270-С2 начала тестировать в Подмосковье компания-перевозчик «Мострансавто». Машину выпустили на маршрут №308с, связывающий станцию метро «Домодедовская» с ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новая модель является городским автобусом большого класса, работающий на компримированном природном газе. В салоне размещаются 28 посадочных мест, общая вместимость составляет до 90 пассажиров. Есть также специальные места для людей с детскими колясками и маломобильных пассажиров.
«Автобус оснащён системой отопления, автоинформатором для объявления остановок и электронными табло с информацией о маршруте», — говорится в сообщении.Тестовый период продлится три месяца.