В Люберцах с начала года снесли более 70 торговых палаток

15 мая 2026, 13:25

73 торговые палатки, установленные нелегально и работавшие с нарушениями действующих правил, демонтировали на территории округа Люберцы с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Трансформация сферы нестационарной торговли проводится в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьёва.





«Округ Люберцы является лидером по данному направлению работы: по итогам прошлого года наш муниципалитет получил губернаторскую премию. В план на текущий год входит ликвидация ещё 150 ларьков. Уже устранены 73 объекта», — цитируются в сообщении слова главы Люберец Владимира Волкова.