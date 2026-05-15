В Люберцах с начала года снесли более 70 торговых палаток

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

73 торговые палатки, установленные нелегально и работавшие с нарушениями действующих правил, демонтировали на территории округа Люберцы с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Трансформация сферы нестационарной торговли проводится в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

«Округ Люберцы является лидером по данному направлению работы: по итогам прошлого года наш муниципалитет получил губернаторскую премию. В план на текущий год входит ликвидация ещё 150 ларьков. Уже устранены 73 объекта», — цитируются в сообщении слова главы Люберец Владимира Волкова.
В администрации также отметили, что за последние три года в округе ликвидировали 598 нелегальных торговых точек.
Лев Каштанов

