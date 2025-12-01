На пяти участках дорог в Подмосковье оптимизировали движение
Режим работы светофоров перенастроили специалисты Мострансавто на минувшей неделе на пяти участках подмосковных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Оптимизацию провели в Пушкинском округе, Чехове, Подольске, Ступине и Домодедове.
«На пересечении трассы А-108 с Каширским шоссе в Ступине, на улице Горького в Подольске и на перекрёстке Садовой улицы и Каширского шоссе в Домодедове специалисты перенастроили светофоры и установили видеодетекторы для оценки интенсивности транспортных потоков», — говорится в сообщении.Кроме того, видеодетекторы появились в деревне Левково Пушкинского округа на Красноармейском шоссе, а светофоры там перевели в адаптивный режим. Оптимизацию провели также на Симферопольском шоссе в деревне Манушкино округа Чехов: там увеличили время проезда по прямому ходу и время поворота с шоссе на деревню.