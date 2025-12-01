Достижения.рф

На пяти участках дорог в Подмосковье оптимизировали движение

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров перенастроили специалисты Мострансавто на минувшей неделе на пяти участках подмосковных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Оптимизацию провели в Пушкинском округе, Чехове, Подольске, Ступине и Домодедове.

«На пересечении трассы А-108 с Каширским шоссе в Ступине, на улице Горького в Подольске и на перекрёстке Садовой улицы и Каширского шоссе в Домодедове специалисты перенастроили светофоры и установили видеодетекторы для оценки интенсивности транспортных потоков», — говорится в сообщении.
Кроме того, видеодетекторы появились в деревне Левково Пушкинского округа на Красноармейском шоссе, а светофоры там перевели в адаптивный режим. Оптимизацию провели также на Симферопольском шоссе в деревне Манушкино округа Чехов: там увеличили время проезда по прямому ходу и время поворота с шоссе на деревню.
Лев Каштанов

