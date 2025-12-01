Стройплощадка ЖК «Пушкино Град» готова к работе в зимний период
В Подмосковье продолжают строительство жилого квартала «Пушкино Град». Девелопер ДЕЛО завершил подготовительные работы на стройплощадке первой очереди. Все объекты готовы к работе при низких температурах, что позволит сохранить график строительства и продолжить работы зимой, сообщили в Минжиле Подмосковья.
Для работы в холод специалисты закрыли тепловой контур на этажах, утеплили временные водопроводы, накрыли строительные материалы, перевели технику на зимний режим, а персонал обеспечили спецодеждой и средствами защиты.
«Подготовка к зимнему сезону для нас — это плановый элемент качественного строительства. Наша ключевая задача — не только сохранить темпы работ, но и строго соблюдать все технологические нормативы. Мы делаем всё необходимое, чтобы будущие жители «Пушкино Града» получили надежные и безопасные дома, построенные без компромиссов в качестве, независимо от погодных условий», — подчеркнул генеральный директор компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.
Сейчас в квартале ведут монтаж фасадов и устройство инженерных систем. Подготовка к зиме позволяет следовать графику и выполнять обязательства перед дольщиками.
ЖК «Пушкино Град» расположен в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе. В квартале возводят 21 дом, школу на 1275 мест, два детских сада, поликлинику на 167 посетителей, акватермальный комплекс и благоустроенные зоны отдыха. На первых этажах домов разместят магазины, салоны красоты и кофейни.
Подмосковные застройщики, включая ПИК, «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, возводят всю необходимую социнфраструктуру в ЖК в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.