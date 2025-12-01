Стройплощадка ЖК «Пушкино Град» готова к работе в зимний период

01 декабря 2025, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье продолжают строительство жилого квартала «Пушкино Град». Девелопер ДЕЛО завершил подготовительные работы на стройплощадке первой очереди. Все объекты готовы к работе при низких температурах, что позволит сохранить график строительства и продолжить работы зимой, сообщили в Минжиле Подмосковья.





Для работы в холод специалисты закрыли тепловой контур на этажах, утеплили временные водопроводы, накрыли строительные материалы, перевели технику на зимний режим, а персонал обеспечили спецодеждой и средствами защиты.





«Подготовка к зимнему сезону для нас — это плановый элемент качественного строительства. Наша ключевая задача — не только сохранить темпы работ, но и строго соблюдать все технологические нормативы. Мы делаем всё необходимое, чтобы будущие жители «Пушкино Града» получили надежные и безопасные дома, построенные без компромиссов в качестве, независимо от погодных условий», — подчеркнул генеральный директор компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.